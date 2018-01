Château-Thierry : les salariés de Carrefour sont en grève

Le géant de la distribution a annoncé qu'il allait supprimer 2 400 postes pour investir dans le digital. Le groupe prévoit également une réduction des coûts dans la grande enseigne. A Château-Thierry, les salariés sont en grève pour contester ces décisions. De plus, leur hypermarché, comme quatre autres, sera bientôt loué par un gérant.



