Chèques, remboursements : ces départements qui vous proposent des réductions pour les vacances

COUPS DE POUCE - L'an dernier, plusieurs départements et régions ont proposé des réductions aux particuliers afin de relancer le secteur du tourisme à la peine. Quels sont ceux qui réitèrent l'expérience ? Voici différents exemples dont vous pourriez bénéficier cet été.

L'été dernier, régions et départements ont dû innover pour relancer le tourisme mis à mal par la pandémie. Chèques vacances, cartes cadeaux ou bons de remboursements, ils ont multiplié les initiatives pour inciter un maximum de touristes français à passer des vacances sur leur territoire. Et, au passage, leur faire dépenser de l'argent chez les hôteliers, restaurateurs et professionnels des loisirs, sortis exsangues du confinement. Mais face à l'explosion des réservations pour cet été, ces dernières semaines, tous les départements n'ont pas eu besoin de réitérer l'expérience.

Le Sud Ouest n'a plus "besoin de promo"

Les Landes avaient lancé l'année dernière l'opération "Les Landissimes", qui proposait 150 euros de remboursement sous forme de bons vacances pour un séjour de deux nuits minimum, un repas au restaurant et une activité payante. Le département ne réitèrera pas l'offre marketing cette année. Car comme nous l'explique Marilys Cazaubieilh, du Comité départemental du tourisme des Landes, le département est déjà "surbooké pour cet été." "On avait lancé cette opération l'année dernière pour relancer l'activité, mais là nous n'avons pas besoin de promo", poursuit-elle. Bien au contraire, le département croule sous les réservations compte tenu des incertitudes sur la réouverture des frontières fermées à cause de la crise sanitaire. Mais fort de son expérience de l'an dernier, le département a néanmoins décidé de lancer une opération pour relancer son activité thermale, intitulée "Landissimes Thermales 2021." La collectivité propose donc 1000 bons de 100 euros aux 1000 premiers curistes inscrits. Les réductions sont valables pour tout séjour thermal comprenant a minima une cure thermale conventionnée et un hébergement marchand de la même durée, réservés après le 30 avril 2021 et se déroulant entre le 19 mai et le 28 août 2021. Les inscriptions sont déjà ouvertes en ligne.

La Charente et la Charente-Maritime ne réitèrent pas non plus leurs bons de remboursement, mais réfléchissent, quant à elles, à des projets du même type pour l'automne 2021, nous a indiqué Pierre Nigaud, du Comité départemental de la Charente.

Dans le Nord, l'opération est renouvelée

La Manche renouvelle son opération "Chèque évasion 50" initiée l'an dernier : des chèques d'un montant maximal de 100 euros, proportionnels au nombre de nuits passées sur place. Concrètement, chaque nuitée réservée dans le département entre le 6 février et le 31 décembre 2021, d'une valeur minimale de 40 euros, permet de recevoir un "chèque Evasion 50" d'une valeur de 10 euros. Les chèques peuvent ensuite être dépensés en activités de loisirs, sites et lieux de visite, en achats dans les commerces et auprès des producteurs locaux, ou encore dans les restaurants du département. Pour bénéficier du dispositif, il faut déclarer son séjour en ligne puis retirer ses chèques sur place.

La Somme s'essaye de son côté à cette mesure pour la première fois et propose un remboursement à hauteur de 80 euros sur les dépenses d'hébergement pour toute personne séjournant au moins deux nuits consécutives dans un hébergement touristique - hôtel, campings, gîtes, chambres d’hôtes, résidences de tourisme - du département entre le 1er avril et le 30 juin 2021. Tous les particuliers en séjour dans la Somme peuvent en bénéficier dans la limite des 10.000 premières demandes. Les demandes de remboursement sont à faire en ligne avant le 30 septembre 2021.

Le département des Bouches-du-Rhône qui offrait l'année dernière des cartes cadeaux ne souhaite pas communiquer tout de suite sur ses offres de cet été. Sollicité par LCI, la région Grand Est, qui avait été la première à lancer les "chèques-vacances tourisme" en mai 2020, n'a pas répondu dans l'immédiat à notre demande.

L.G

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.