Cherbourg plus ensoleillée que Nice !

Avec 134 heures d'ensoleillement entre le 1er et le 14 mai 2018, Cherbourg se classe en tête des villes les plus ensoleillées depuis le début du mois. Elle devance Nice ou encore Ajaccio. Avec le beau temps, les terrasses sont remplies.Les commerçants se frottent les mains et adaptent les cartes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.