Choisir son artisan sur Internet

Depuis peu, quelques milliers d'artisans ont découvert l'intérêt de travailler avec les réseaux de mise en relation. Les devis sont finalisés en quelques jours, et la fiabilité des professionnels est garantie. L'abonnement est à 29 euros par mois pour les professionnels, et gratuit pour les clients. Les plateformes misent ainsi sur une progression rapide du secteur de la rénovation, qui pèse déjà 40 milliards d'euros dans notre pays.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1.