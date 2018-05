Choisir un séjour linguistique

Près de 300 000 jeunes Français optent pour des séjours linguistiques, surtout pour perfectionner leur anglais. Les tarifs varient entre 1 500 et 2 500 euros pour 15 jours, le temps de se découvrir des talents de polyglotte. Dans l'agence Ails, les inscriptions augmentent de 5% par an et les parents disposent de fiches avec des renseignements et les coordonnées des familles d'accueil. Mais comme il existe une centaine d'organismes en France, comment faire le bon choix ? Quid des familles d'accueil ? Que faire pour les petits de 8 à 10 ans ?



