Le nombre de chômeurs diminue au troisième trimestre

Ce bilan se situe juste en dessous de son niveau d'avant-crise, avec 5200 demandeurs d'emploi en moins par rapport au 4e trimestre 2019. Cette baisse concerne surtout les jeunes de moins de 25 ans au 3e trimestre (-8,4% en France métropolitaine), devant les autres tranches d'âge : -5,9% pour les 25-49 ans et -4,1% pour les 50 ans et plus.

En incluant l'activité réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d'emploi est en baisse de 1,9% et s'établit à 5,871 millions, selon la Direction des statistiques (Dares). Si la catégorie B baisse très modérément (-0,1% en France métropolitaine), la catégorie C augmente en revanche de 6,5%.