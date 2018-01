Cinq épreuves finales, un grand oral et du contrôle continu : voilà à quoi pourrait ressembler le futur bac

Le rapport préconise également de revoir toute l'organisation du lycée, et de supprimer les séries L, ES et S existantes. Dans le futur, l’organisation du lycée pourrait reposer sur trois unités d’enseignement et de formation proposées tout au long des trois années.





Les unités d'enseignement seraient découpées ainsi :

- Une unité générale qui regrouperait les enseignements suivis par l’ensemble des élèves

- Une unité d’approfondissement et de complément qui regrouperait les enseignements disciplinaires ou pluridisciplinaires choisis par les élèves pour construire leurs projets d’études supérieures. Cette unité est elle-même organisée en trois catégories d’enseignements : majeure, mineure et mineure optionnelle qui correspondent à des disciplines que les élèves choisissent et dont ils peuvent changer dans des conditions précises

- Une unité d’accompagnement, qui correspondrait au temps scolaire dédié à la préparation des élèves à la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur (informations sur l’orientation, méthodes de travail…)





Le rapport explique également qu'il serait bon de passer à un rythme semestriel d’une durée de 18 semaines, de septembre à janvier et de février à juin.