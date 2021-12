Variant Omicron : au moins un tiers des enseignants absents d'ici fin janvier ?

"Ce n'est pas vraiment une surprise, on est inquiets", réagit à ces projections pour LCI Jean-Rémi Girard, président du Snalc (Syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur). "Dans l'Éducation, l'effet de la multiplication des cas et cas contacts sera très rapide, et s'il y en a beaucoup, ça va tout de suite poser problème, car on n'a pas les remplaçants", poursuit-il, évoquant une situation "pas simple en termes de scolarité" pour les élèves non plus, avec un "risque accru de fermetures de classes". D'autant que dans l'Éducation nationale, "on parle souvent d'effet domino" rappelle-t-il, "un grand nombre d'enseignants ayant eux-mêmes des enfants à garder en cas de fermeture, ce qui les empêche de faire cours".

"Si la société se retrouvait bloquée au mois de janvier, ça serait très problématique", insiste Jean-Rémi Girard, évoquant certaines échéances de taille comme le Bac pour les lycéens et appelant "à reposer les choses à plat" concernant la gestion des cas positifs et cas contacts.