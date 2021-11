Covid à l'école : face aux fermetures de classes, comment réagissent les parents d'élèves ?

"On a un peu plus de recul, on dramatise moins que l'an dernier", explique Laurent Zameczkowski, administrateur de la fédération, évoquant des "parents plus aguerris". Pour autant, "il y a toujours des inquiétudes" face à ces fermetures, notamment d'un point logistique, poursuit le référent de l'académie de Versailles, concernée en premier lieu avec 321 classes fermées ce jeudi, juste derrière l'Académie de Lille (355). Sur l'ensemble du territoire, 4048 classes sont actuellement fermées sur 527.200, soit plus de 3 fois plus qu'il y a un mois (1246). Entre le 22 octobre, date des précédents chiffres, et ce jeudi 18 novembre, le nombre d'élèves contaminés a, lui, bondi de 3620 à 10.992 sur un total de 12, 4 millions, soit un taux de 0,9% (contre 0,03% à la veille des congés d'automne), précise le bulletin hebdomadaire publié ce vendredi par le ministère de l'Éducation nationale.