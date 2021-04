Circuits courts, recyclage, santé… vos idées pour améliorer le quotidien dans les territoires iStock

SOCIÉTÉ CIVILE - La grande consultation lancée par la plateforme Make.org pour favoriser l’équité entre les territoires est terminée. Vous avez été nombreux à proposer des solutions et encore plus à voter. Voici les six axes qui vous tiennent le plus à cœur.

Comment améliorer les conditions de vie dans votre territoire ? C’est la question que vous a posé la plateforme de débats citoyens Make.org. Consommer local, réduire les déchets, avoir accès de manière égale à la santé... vous avez été nombreux à formuler vos idées en février et mars. Au total, 116.000 personnes ont participé et 875.000 votes ont été recueillis. Cette grande consultation est à présent terminée. Voici les propositions qui ont été retenues.

Consommer local et favoriser les circuits courts

Les solutions plébiscitées par le plus grand nombre de Français consistent à privilégier les produits locaux, les circuits courts et la vente directe. Les consommateurs réclament des petits commerces de proximité accessibles à tous les budgets, y compris dans les villages. Ils soutiennent aussi les agriculteurs et la transition agricole en proposant de payer notamment les produits à un prix juste et non celui imposé par la grande distribution. Les Français ont aussi soumis des idées pour développer l’emploi et la formation professionnelle comme celle de mettre en relation les demandeurs d’emploi en reconversion avec les personnes qui peuvent transmettre leur métier. Il faut également promouvoir l’égalité des chances entre les jeunes ruraux et les habitants des métropoles.

Réduire les déchets et recycler plus

Les Français souhaitent que les emballages plastiques soient réduits notamment en évitant le suremballage et que la vente en vrac soit développée. Les dépôts sauvages dans la nature et en ville sont également dans le viseur. Les participants préconisent de sanctionner plus sévèrement en verbalisant les comportements inappropriés. Ils proposent de faciliter le tri, le recyclage et de lutter contre l’obsolescence programmée en fabriquant des appareils réparables facilement.

Être égaux face à l’accès aux soins et solidaires avec les personnes âgées

Les participants réclament de renforcer l’offre de soin dans les zones rurales en installant des maisons médicales pluridisciplinaires dans les villages afin de faciliter la vie des habitants et de désengorger les villes. Ils veulent également faciliter la vie quotidienne des personnes âgées en mettant en place un service de livraison des courses pour les plus fragiles, par exemple.

Développer les transports en commun et encourager le vélo

Les Français consultés souhaitent que les réseaux de transports en commun soient développés. Ils proposent que la SNCF reste un service public au service du plus grand nombre et que les petites lignes régionales soient réhabilitées. Ils demandent en parallèle de développer le réseau d’itinéraires cyclables continus et intercommunaux.

Aménager le territoire

Les participants accordent de l’importance à végétaliser les villes afin de les rafraîchir les températures en été. Ils souhaitent également reboiser les territoires et préconisent de limiter l’urbanisation en favorisant la rénovation avant de créer des lotissements.

Maintenir les services publics

Les Français qui se sont exprimés sont très attachés aux services publics en zone rurale ou de montagne. En ce qui concerne le fonctionnement démocratique, ils réclament que les autorités écoutent davantage les habitants des territoires et que les sénateurs et députés soient rémunérés seulement lorsqu’ils sont présents au Parlement.

Prochaine étape, les résultats de cette consultation seront notamment présentés au ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités. Cet été, des ateliers de réflexion seront organisés avec des citoyens, des entreprises, des associations et des institutions afin d'affiner ces idées prioritaires et les transformer en actions précises à déployer à l’échelle du pays.

LT