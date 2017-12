Circulation pour le week-end du Nouvel An : Bison Futé se met au vert sauf dans les Alpes

Les "nombreux déplacements" attendus lors du week-end situé au milieu des vacances scolaires, "seront plutôt bien répartis dans le temps". Voilà comment Bison Futé qualifie la situation sur les routes de France pour ce long week-end du Nouvel An, débuté le vendredi 29 décembre et qui prendra fin le mardi 2 janvier. Des prévisions rassurantes de la part de l'organisme de prévision de la circulation. Même si la région Auvergne-Rhône-Alpes est classée orange samedi, dans le sens des départs comme des retours. La semaine du Nouvel An étant "généralement plus fréquentée dans les stations de montagne que celle de Noël", rappelle Bison Futé.