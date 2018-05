Circuler en ville : le parcours du combattant des cyclistes

Le nombre de personnes tuées sur les routes a baissé de 1,4% en 2017. Pour les cyclistes, le taux a augmenté de 7% et il est toujours dangereux de rouler à vélo en ville. A Montpellier, c'est un vrai parcours de combattant car les voitures n'y font pas trop attention, surtout quand il n'y a pas de piste cyclable. Néanmoins, la faute revient aussi à ceux qui circulent à vélo imprudemment.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 mai 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.