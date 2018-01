28 marques veulent mettre fin au sexisme dans la pub : une ambition louable, une tâche immense

Une sensibilité qu'Anthony Hamelle explique par une intégration par ses équipes des problématiques liées au sexisme et à ses représentations : "Dans la manière dont on conçoit les campagnes, les discussions que nous avons sont empreintes des questions d'égalités. Le patron de l'UDA nous disait par exemple de mettre un homme dans la cuisine ou une femme au volant de la voiture, mais ce sont des choses que nous avions déjà intégrées." Plus réservée, Karine Berthelot-Guiet admet tout de même que les publicités "hypersexualisées" peuvent être supprimées : "On est tous d'accord pour dire que la campagne Myriam, avec cette jeune femme en bikini qui promettait d'enlever le haut puis le bas, ça n'existerait plus aujourd'hui."