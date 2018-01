Claquez la porte... mais en discrétion : conseils de pro aux salariés qui voudront démissionner

Les spécialistes contactés à ce sujet par LCI sont catégoriques sur un point : dans un marché du travail particulièrement tendu, où les emplois disponibles (150.000 offres n'ont pas trouvé preneurs en 2017, selon Pôle emploi) sont nettement moins nombreux que le nombre de chômeurs (3,45 millions en novembre), mieux vaut être sûr d'obtenir un travail avant de démissionner. "Pourquoi en prendrait-on le risque avant de trouver quelque chose ailleurs ?" s'interroge Carine Hahn, coach, psychanalyste et consultante RH, pour qui "on cherche [un travail] quand on est 'au chaud'."





Un avis frappé au coin du bon sens, appuyé aussi par la concurrence qui existe entre entreprises, quand le profil du salarié recherché revêt un caractère "stratégique", juge Ghislain de Gestas, président de Tactic RH, un cabinet de conseil en ressources humaines. "Il y a une plus-value pour les gens qui sont en poste. Quand une entreprise recrute, elle a l'impression d'acquérir une valeur qui appartient à quelqu'un d'autre".





Prudence et discrétion semblent être par ailleurs maître-mots pour qui veut donner ce type de tournant à sa carrière : prudence, car "les démissions à répétition font passer celui qui le fait pour un 'zappeur'", prévient Ghislain de Gestas. "Quand elle procède à un recrutement, une entreprise souhaite avoir un 'retour sur investissement' : un nouveau salarié, surtout s'il occupe un poste stratégique, demandera un à trois ans avant d'être parfaitement à l'aise sur son poste, le temps d'être formé, de comprendre son environnement de travail."