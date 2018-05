Classement PISA : 7000 collégiens et lycéens ont commencé les tests (et ils ont la pression)

Ce Programme international pour le suivi des acquis des élèves est chapotée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Elle évalue tous les trois ans, depuis 2000, les connaissances et compétences des élèves de quinze ans. Objectif ? Servir de référence aux gouvernements pour justifier des politiques parfois très différentes. Trois domaines sont passés au crible : compréhension de l'écrit, culture mathématique et culture scientifique. Pisa inclut aussi un questionnaire sur l'environnement familial, socioculturel et scolaire des élèves.