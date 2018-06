Classes de CP à 12 : quel bilan ?

Comme dans d'autres écoles, une classe de CP à Nice a bénéficié du dédoublement mis en place cette année. À quelques semaines des vacances d'été, c'est l'heure du bilan. Au bout d'un an, cette mesure phare des classes de CP à douze semble faire la quasi-unanimité dans les écoles qui en bénéficient. Nos petits Niçois en tout cas, sont prêts à passer en CE1 où, comme la réforme le prévoit, ils seront également douze dès septembre dans les zones très prioritaires.



