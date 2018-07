Claudia et Marlène, deux pêcheuses hors-pair

Claudia Azaïs Negri et Marlène Crespel sont deux pêcheuses hors du commun. Tôt, le matin, elles quittent Marseillan pour pratiquer une pêche traditionnelle qu'elles exercent depuis trente ans. Claudia, seule patronne-pêcheuse de Méditerranée, a su se faire une place dans ce métier d'hommes où elle a réussi à se faire respecter. Elles combinent la pêche aux balades pour les touristes pour arrondir les fins de mois et assurer une fin de carrière.



