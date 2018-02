CM1 : la France se trouve au dernier rang du classement européen en Mathématiques

À l'école primaire, les enfants ont souvent peur des mathématiques alors que cette matière constitue la voie royale des études. La France se trouve d'ailleurs à la dernière place du classement européen concernant le niveau de mathématiques des enfants en CM1. Un rapport publié ce lundi 12 février a préconisé d'apprendre quatre opérations dès le CP. Il faut également changer les méthodes d'apprentissage et mieux former les professeurs.



