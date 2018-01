Les chiffres inquiétants de la consommation de cocaïne en France

La ligne jaune a-t-elle été franchie par les consommateurs de cocaïne ? Selon un bilan sanitaire que dresse l’Agence du médicament, et révélé par Le Parisien, les chiffres sont de plus en plus effrayants. En huit ans, le nombre de personnes ayant succombé à la cocaïne a quasiment été multiplié par deux. Pire, en six ans, le nombre d’intoxications a lui été multiplié par six (416 cas en 2016).