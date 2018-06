Coffee-shops : peut-on vendre légalement du cannabis ?

Ce sont des boutiques qui ont pignon sur rue aux Pays-Bas depuis plus de quarante ans. Le premier coffee shop de la capitale vient d'ouvrir ses portes. Ces établissements vendent de l'herbe contenant du CBD, un composant du cannabis, en toute légalité. Alors, comment est-ce possible dans un pays où acheter et vendre de la drogue est pénalement répréhensible ?



