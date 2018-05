Cognac : les orages ont dévasté les vignobles

Alors que les expertises ne vont vraiment commencer que le 28 mai, les orages survenus samedi dernier ont fait de gros dégâts dans les vignobles du Sud-Ouest, notamment dans la région de Cognac. En effet, la grêle a dévasté les plantations. Elle a sectionné les branches et n'a épargné que les pieds des vignes. La récolte de cette année pourrait même être en péril.



