Coin-sur-Seille : les bénévoles préparent la fête nationale

A Coin-sur-Seille, en Moselle, de nombreux bénévoles s'affairent aux préparatifs de la fête nationale. Petits et grands s'y mettent tous. On sort les drapeaux tricolores et les lampions. Les stands de restauration sont également prêts pour accueillir entre 300 à 500 personnes. Dans les champs, on s’attelle à la préparation de l'incontournable feu d'artifice qui sera suivi d'un bal où toutes les générations se retrouveront.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.