Col de l'Échelle : les migrants sont piégés par le froid

En espérant que vous avez bien digéré la Saint-Sylvestre, on se retrouve demain pour le premier jour de travial de 2018 !





On vous laisse avec cette rigolote histoire, rapportée par le site Stuff : en Nouvelle-Zélande, un groupe d’amis a construit une île de sable dans les eaux côtières, pour contourner l’interdiction de boire dans les lieux publics. Ils y ont installé table de pique-nique, et ont sorti les verres. Et oui, ils se trouvent ainsi en "eaux internationales", et donc à l’abri des lois... Malin !