Colère des salariés des maisons de retraite

Dans toute la France, les salariés des maisons de retraite sont en colère. A Nantes, plus de 400 personnes se retrouvent dans la rue pour manifester. Infirmières, aides-soignants et résidents dénoncent notamment le manque de moyens dans les Ehpad face aux besoins qui ne cessent d'augmenter. A Bayonne, au Pays Basque, le manque de personnel se fait également sentir et le problème persiste depuis plusieurs années sans que l'Etat n'intervienne. Quel est l'état des lieux actuel ?



