Colère des surveillants et prisons bloquées : et les détenus, dans tout ça ?

Des douches en cellule : c'est en effet courant dans les prisons "nouvelle génération" comme celle de Rennes. Mais c'est loin d'être le cas partout. Et au sujet de l'hygiène, l'Observatoire international des prisons (OIP) a eu accès à des remontées de terrain plutôt alarmantes. "Familles et avocats nous indiquent que certains détenus sont privés de douches depuis plusieurs jours" explique François Bès, membre de l'OIP, à LCI. De la même manière, les soins en détention sont impactés par le mouvement. Dans une prison de l'Ouest de la France, par exemple, sont présents pour les urgences "une infirmière et un médecin". "Mais il n'y a pas d'accès pour le psychologue. Aussi, les visites auprès de spécialistes de santé ont été annulées ou reportées, dans les prisons bloquées."





Idem au niveau des extractions judiciaires. François Bès poursuit : "Certains détenus attendaient un rendez-vous avec le tribunal d'application des peines, qui a été annulé. Cela va encore rallonger l'aménagement de leur peine." Au niveau des formations et des animations d'ateliers, les professeurs ne peuvent pas non plus accéder aux prisons bloquées. Enfin, le mouvement des surveillants a également des conséquences sur les visites. "Nous avons le cas d'une famille qui a fait 600 kilomètres pour un rendez-vous de deux jours en UVF (Unité de vie familiale, ndlr), pour finalement le voir annulé à son arrivée." En ce qui concerne les parloirs, on nous indique à Rennes-Vezin que ceux-ci ont été ouverts à nouveau vers 11h30 ce lundi, lorsque les CRS sont intervenus pour escorter un détenu aux assises. Par chance, les premières visites ne commençaient qu'à treize heures.





Reçus place Vendôme dans l'après-midi, les syndicats de surveillants ont d'ores et déjà prévu de poursuivre le mouvement pour les journées de mardi et mercredi, si les propositions de la ministre de la Justice se montraient insuffisantes.