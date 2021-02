Coliving et habitat participatif : ils vont vous donner envie de vivre en collectivité

REPORTAGE - Le coliving est un concept où des citoyens qui ne se connaissaient pas ont décidé de partager des espaces communs. Aussi bien pour des raisons financières que des abîmes philosophiques.

Pour Yvan, c'est une nouvelle vie qui commence. Il a 28 ans, il est Parisien et s'installe à Marseille avec une seule valise. Pour 700 euros par mois, il va profiter d'une chambre spacieuse avec salle de bain et coin cuisine. Mais aussi d'un grand salon, d'un grand jardin de 900 mètres carrés, et même d'une salle de projection.

À part sa chambre, Yvan va tout partager avec Oussama, Mehdi, Colombe et d'autres. Ils ne se connaissaient pas et ils seront bientôt une vingtaine. Cela n'a rien à voir avec une colocation, c'est un coliving. Tous les services sont inclus, l'eau, l'électricité, Internet, le chauffage, le ménage et les parties communes. La seule obligation est de rester au moins un mois. Une formule ultra-flexible qui séduit les jeunes actifs.

La plupart sont des trentenaires célibataires et pour beaucoup, le coliving, c'est un moyen d'oublier la crise sanitaire, et même certains gestes barrières. Le concept est présent dans la plupart des grandes villes en France et les projets se multiplient. L'offre devrait au moins tripler cette année 2021.

