Collonges-la-Rouge, un des plus beaux villages de France

Le label "Les plus beaux villages de France" a été créé en 1982. Collonges-la-Rouge, en Corrèze, fait partie des 157 communes qui en bénéficient. L'église romane, avec ses clochers irréguliers, a été construite au XIème siècle et fait la renommée du village. Mais ce sont surtout les murs en grès rouge, en contraste avec son environnement qui attirent le plus les touristes tant nationaux qu'internationaux.



