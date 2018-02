Colmar : les professionnels de santé ont été déchus de leur droit au stationnement gratuit

A Colmar, les tarifs et droits de stationnement ont augmenté de huit euros. Et depuis le 1er janvier, les professionnels de santé n'ont plus droit au stationnement gratuit durant leur service. Une nouvelle charge financière qui ne passe pas auprès de la profession et qui décourage les jeunes médecins à s'installer. La mairie, elle, ne veut rien entendre : les médecins, les infirmières, les kinés,... sont des automobilistes comme les autres. Ils doivent donc s'acquitter de leurs taxes de stationnement comme n'importe quel habitant de Colmar.



