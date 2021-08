"On ne peut pas attendre" : rescapé d'un Covid sévère, Philippe milite pour la vaccination

À seulement 45 ans, Philippe a la démarche d'un vieillard. Après avoir contracté le Covid-19 en avril dernier, il a été hospitalisé d'urgence dans un hôpital de Lyon. Après neuf jours de coma, il s'est réveillé avec du diabète, de l'hypertension, une insuffisance rénale et des délires hallucinatoires qui l'ont "convaincu que tout le monde voulait (le) tuer", relate-t-il sur LCI. "Mon premier souvenir est un souvenir extrêmement violent. Je me suis réveillée avec un tube très épais dans la bouche. J'avais les poignets attachés aux barrières du lit pour éviter que j'arrache ce tube, ce qui aurait été dramatique."

Afin de sensibiliser les non-vaccinés, il n'hésite pas à multiplier les témoignages et à mettre en avant la réalité parfois "trash" de son expérience : "J'ai raconté qu'on se fait en permanence dessus en réa et qu'au moins 30 personnes différentes m'ont nettoyé durant mon séjour. Pour certains, ça a été un déclic, ils ne voulaient pas que ça leur arrive à eux."

Comme d'autres rescapés, parfois plus jeunes que lui, Philippe use ainsi de la pédagogie pour amener l'ensemble des Français à sauter le pas. "On sait qu'être vacciné divise par dix le risque de vivre ce que j'ai vécu. Je ne comprends donc toujours pas pourquoi tout le monde ne fait pas la queue dès le matin, 7h, pour se faire vacciner. On ne peut pas se permettre d'attendre d'avoir plus de recul, l'enjeu de la vaccination, c'est maintenant", martèle-t-il.

Alors que le quarantenaire ne sait pas s'il retrouvera la totalité de sa motricité, il envisage d'écrire un roman pour poursuivre son combat contre le Covid-19. Une forme de thérapie afin de prendre de la distance avec ces souvenirs douloureux.