"Comme un animal" : une mère obligée de dormir par terre pour veiller son fils hospitalisé à Saint-Denis

L'histoire part d'une simple hospitalisation infantile. Laurence Thimothé, se rend au service pédiatrie de l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en compagnie de son fils de deux ans, qui doit rester trois jours sur place. Arrivée dans l'enceinte de l'établissement, le personnel hospitalier lui conseille alors de rester en compagnie de son enfant durant son séjour.





"Votre fils sera plus rassuré, il est grand, il peut passer par-dessus la barrière du lit, et on ne peut pas le surveiller tout le temps", explique-t-elle au Parisien, avant d'ajouter : "Forcément, je suis restée ! C’est la culpabilité de la mère qui a parlé." Malheureusement pour la mère de famille, aucun lit ni matelas n'est mis à sa disposition dans le box de 2 mètres sur 4 dans lequel le berceau dans lequel son fils est installé. "Il n’y avait qu’une chaise en plastique, et dessus, un simple drap et une couverture. J’ai regardé les infirmières en leur disant : 'C’est pas possible, je ne vais pas dormir par terre !'"