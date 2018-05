Mai 68 : comment le préfet de police de Paris Maurice Grimaud a évité le pire lors des manifestations

Mai 68 : des centaines de blessés de part et d'autre, dont près de 2000 chez les forces de l'ordre, parfois grièvement. Des affrontements féroces, des images d'étudiants ensanglantés qui font le tour du monde... Mais pas un mort durant les manifestations parisiennes, quand on les comptait par dizaines, la même année, à Mexico ou à Chicago. Dans la violence des heurts entre étudiants et policiers, ce "miracle" relevé à l'époque est attribué en partie à Maurice Grimaud, préfet de police de Paris entre 1966 et 1971. Ce licencié en lettres, lecteur d'André Gide et de Marcel Proust, proche de Roger Martin du Gard, a laissé jusqu'à sa mort en 2009, à 95 ans, une série d'observations et d'analyses expliquant la méthode qui a permis, dans la fureur des événements, d'éviter le drame.





On a surtout retenu de Maurice Grimaud cette fameuse lettre adressée le 29 mai 1968 à chacun des policiers en charge du maintien de l'ordre, alors que le mouvement battait son plein dans la capitale. "Frapper un manifestant tombé à terre, c'est se frapper soi-même en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière", énonçait-il dans une formule restée célèbre. Il ajoutait : "Toutes les fois qu'une violence illégitime est commise contre un manifestant, ce sont des dizaines de ses camarades qui souhaitent le venger. Cette escalade n'a pas de limites."