Comment agissent les pickpockets dans nos aéroports ?

Chaque année, près de 200 millions de voyageurs décollent ou atterrissent dans l'un de nos aéroports. Ils représentent autant de bagages, de portefeuilles et de sacs à main, qui sont à la portée des pickpockets. Ces voleurs professionnels, venant parfois d'autres pays, sont très bien organisés. Alors, qui sont-ils ? Comment opèrent-ils ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.