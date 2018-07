Comment bien affronter la canicule ?

Pour faire face à la canicule, chacun a ses petites astuces. Cependant, certaines de ces habitudes représentent des risques pour la santé. Voici quelques conseils qui pourront vous aider. Pour éviter un choc thermique avec la prise d'une douche froide, préférez plutôt une douche tiède. Pendant les fortes chaleurs, il faut beaucoup boire tout en faisant attention à l'excès pour éviter la rétention d'eau. Pour ce faire, les boissons à température ambiante sont fortement conseillées. Enfin, modérez les aliments salés et évitez de manger beaucoup de glaces.



