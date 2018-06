Comment développer les peines alternatives à la prison ?

La réforme de la justice, examinée récemment en conseil des ministres, doit permettre de mieux suivre les 170 000 condamnés qui purgent leur peine en dehors de la prison. Nous avons pu suivre le difficile travail d'une conseillère d'insertion et de probation. Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé la création de 1 500 postes sur l'ensemble du quinquennat.



