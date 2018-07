Comment enseigner aux enfants à ne pas avoir peur de l'eau ?

Pour les enfants de quatre à sept ans, il est essentiel de savoir nager, car cela assure leur sécurité. Durant leur apprentissage, dans cette association spécialisée à Pérols, ils font des découvertes. Et malgré le risque d'encore avaler de l'eau, au moins ils n'auront plus peur. Apprendre à nager de façon ludique leur permet d'acquérir les gestes qui leur permettront d'affronter l'eau sans crainte.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.