Fête des mères : Comment gâter les mamans ?

Pas de panique si vous n'avez pas encore acheté de cadeaux pour votre maman ! Il vous reste encore deux jours et on vous offre une petite sélection insolite. La bougie My Jolie candle, accessible à partir de 29 euros, est une bougie parfumée dans laquelle se cache un bijou. Sinon, vous pouvez aussi opter pour des bijoux personnalisés. Pour cela, envoyez un dessin sur le site HappyBulle et il se chargera de le graver sur n'importe quel objet. Et ce n'est pas tout. Découvrez en images tous les cadeaux insolites que vous pourriez offrir à votre mère.



Ce vendredi 25 mai 2018, Coralie Dioum, dans sa chronique "Parlons... bien-être", nous présente ses sélections de cadeaux insolites destinés aux mamans. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 25/05/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.