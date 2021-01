Comment l'opinion des Français a-t-elle évolué face à la perspective du confinement ?

Si rien n'est arrêté pour l'heure, comme n'a cessé de le répéter le gouvernement ces dernières heures, pour de nombreux scientifiques, comme Jean-François Delfraissy, le reconfinement de la France est une impérieuse nécessité. L'état d'esprit de la population est scruté à la loupe. Or, la lecture des enquêtes menées depuis le début de la pandémie fait apparaître un changement radical, avec un net décrochage depuis le second confinement, dit "allégé", de l'automne dernier.

Une chute confirmée par l'enquête Ifop Fiducial pour Sud Radio et CNews publiée le 14 janvier, selon laquelle 45% des Français seulement soutiennent un confinement allégé, et 43% un confinement dur, quand ils étaient encore 67% à l'approuver fin octobre, et même 73% en septembre.

Si l'on mesure l'acceptation du confinement selon les catégories de population, on observe que le soutien à cette mesure s'est plus fortement émoussé chez les plus jeunes, qui subissent en premier lieu les privations de libertés.

Si les Français sont toujours très majoritaires à dire qu'ils se soumettraient à un reconfinement, avec 93% des répondants dans le sondage Elabe, cette acceptation apparaît plus forte chez les plus de 65 ans et beaucoup plus faible chez les moins de 35 ans. L'enquête Ifop Fiducial montre aussi que 41% des moins de 35 ans approuveraient le reconfinement, contre 55% des plus de 65 ans. Un ras-le-bol qui touche toutefois toutes les générations, puisque les moins de 35 ans étaient encore 66% à approuver le reconfinement fin octobre, et les plus de 65 ans, 76% à l'approuver.