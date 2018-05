Comment la Bretagne profite de ses vacances à rallonge

La semaine qui s'annonce est une aubaine pour les professionnels du tourisme. Avec deux jours fériés, mardi et jeudi, il est tentant de faire un double pont. Pour la région Bretagne, le problème est déjà réglé. Elle a décidé de décaler les vacances de Pâques. Les réservations pleuvent donc dans certains hôtels-restaurants et promettent une forte activité pour les jours à venir.



