Comment La Poste s'est-elle réformée ?

Ce 28 mai 2018 était le 23ème jour de grève à la SNCF. Avec 14% de mobilisation, le taux de grévistes n'a jamais été aussi bas pour un jour de semaine. L'un des principaux points de contestation concerne la fin du recrutement au statut. Un cas que La Poste connaît déjà. En effet, cette institution tricolore est en pleine mutation et les changements, qu'elle connaît, rappellent ceux qui attendent la SNCF.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 mai 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.