Comment la SNCF informe-t-elle les usagers ?

À Arras, une vingtaine d'agents travaillent 24 heures sur 24 afin de communiquer en temps réel le mouvement des trafics. Cette communication se fait sur les réseaux sociaux, via une application, par SMS ou encore par mail, ce qui crée un coût supplémentaire de 30% pour la SNCF. La grève lui coûte près de 20 millions d'euros par jour. Mais la SNCF compte encore investir près de 150 millions d'euros pour améliorer son service d'information aux voyageurs pour les trois prochaines années.



