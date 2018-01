Comment les communes se protègent-elles contre les inondations ?

Vivre au bord de la Seine sans être inondé en période de crue est possible dans certaines communes. A Ris-Orangis, lors de la construction, les urbanistes ont installé au milieu du béton des zones végétalisées pour absorber l'eau. À Villeneuve-Saint-Georges, la commune a décidé de racheter la centaine de maisons situées le long des berges, de les raser et de les remplacer par une friche naturelle. Ailleurs, des murs anti-inondation, construits il y a trente ou quarante ans, ont encore prouvé leur efficacité. Toutefois, il faudra les rehausser par endroits pour faire face à des crues plus importantes.



