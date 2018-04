Comment les entreprises bouleversent leurs méthodes de recrutement

Comme les chiffres l'ont montré, une catégorie ne souffre pas du chômage. Ce sont les jeunes cadres nées entre 1980 et l'an 2000. Ils sont très recherchés par les entreprises. Pour les attirer, certaines ont bouleversé leurs modes de recrutement. Dans le cadre d'un recrutement d'informaticiens par exemple, une entreprise a mis au point un escape game, une autre, une séance de cinéma privée. Beaucoup d'entreprises passent également par des plateformes digitales pour recruter.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.