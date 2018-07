Comment les Franciliens des années 40-50 ont-ils vécu le début des vacances d'été ?

A chaque vacances d'été, de nombreux Franciliens se pressent pour quitter la capitale et partir à la plage. Une pratique qui a déjà eu lieu en 1945. Tous les ans, le dernier week-end du mois de juillet correspond ainsi au chassé-croisé. En effet, depuis cette époque, les Franciliens ont commencé à profiter de leurs congés payés pour partir sur les routes. Et une fois à la plage, ils n'ont pas eu besoin de trouver de parking, ils pouvaient se garer sur le sable.



