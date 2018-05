Comment les îles du Ponant s'organisent-elles pour éviter la pénurie d'eau potable ?

La plupart des îles du Ponant, dans la Manche et l'Atlantique, ne sont pas reliées au réseau d'adduction d'eau du continent. Aussi, chaque goutte de pluie vaut de l'or ou presque, et le risque de pénurie n'est jamais loin. Par conséquent, les collectivités ont mis en place un grand plan de sensibilisation, comme notamment sur l'île d'Houât.



