Comment les ponts du métro sont contrôlés à Paris ?

INFRASTRUCTURES - Géré à la fois par la RATP et la SNCF, le réseau de transports franciliens compte 250 ponts à son actif. Les plus anciens nécessitent d’être rénovés, voire remplacés à terme.

En temps normal, 5 millions de personnes empruntent les transports en commun en Ile-de-France. Cette affluence n’est pas sans conséquence sur l’état, parfois vétuste, des métros et des trains de la région. Après l’effondrement d’un pont suite au passage d’un métro à Mexico, qu’en est-il des infrastructures abritant le réseau francilien, et notamment des ponts aériens ? Avec 900 km de voies ferrées, 240 km de tunnels, 250 ponts et 90 km de viaducs, celui-ci exige une surveillance quotidienne. En qualité de propriétaires du réseau, la RATP et la SNCF se partagent la gestion de ces stations et de ces infrastructures. Autrement dit, la RATP est responsable des 15 lignes de métro de Paris et de ses 304 stations, mais aussi de 9 des 10 lignes de tramways d’Ile-de-France et des lignes A et B du RER. La SNCF, elle, est en charge des autres lignes de RER et des transiliens, ces trains reliant les gares de la région.

Les anciens viaducs de la ligne 6 rénovés

La régie autonome des transports parisiens, qui n’est donc pas responsable de l’ensemble des 250 ponts que compte l’Ile-de-France, nous indique que les ponts sous son contrôle "font l’objet d’une visite de surveillance en moyenne tous les 18 mois et d’une inspection détaillée tous les 5 ans". Ce programme implique également "la surveillance par satellite" des ouvrages d'art ainsi qu’une "surveillance continue" de la part des agents RATP, qui doivent "signaler tout désordre qu’il constaterait sur un ouvrage, notamment lors des parcours de voie effectués régulièrement". Le budget alloué à la maintenance de ces ouvrages d’art est estimé, toujours selon le groupe, à 30 à 40 millions d’euros chaque année. Si le métro de Paris est peu doté de lignes aériennes, la plus emblématique reste la ligne 6, inaugurée pour une partie dès 1900 et reliant la place de l’Étoile à celle de la Nation. Cette année, les viaducs de cette ligne font justement l’objet d’une "rénovation en profondeur" par la RATP. Concrètement, les travaux entrepris visent à refaire la protection anticorrosion et réparer les structures métalliques des viaducs. Le viaduc de Passy, datant de 1906, est l’un de ceux qui nécessite aujourd’hui d’être rénové. Cette modernisation des ponts aériens est un véritable enjeu aussi bien pour la RATP que pour la SNCF. À ce titre, le groupe ferroviaire, avec sa filiale SNCF Réseau, prévoit de moderniser le pont-rail de Varennes-sur-Seine, mis en service en 1897. "Pour garantir la sécurité et la fiabilité de l'exploitation, il devient nécessaire de remplacer le tablier métallique du pont-rail de Varennes", indique à ce titre la SNCF Réseau, qui prévoit des travaux entre 2022 et 2027.

De manière plus générale, l’entretien des équipements du réseau est assuré au quotidien par les 10.000 collaborateurs du département de gestion des infrastructures de la RATP. Comme l’indique le groupe dans un communiqué, "les opérations de maintenance concernent l’ensemble du matériel de transport, des équipements comme les escaliers mécaniques, les ascenseurs, les caténaires et enfin des infrastructures comme les gares et stations, tunnels, ponts ou encore voies ferrées" et permettent "de réduire la probabilité de panne, de défaillance ou la dégradation des équipements, biens ou matériels". Ces interventions sont réalisées la nuit, entre 1h30 et 4h30 du matin, lorsque les stations sont désertées par les voyageurs.

