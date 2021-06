Comment les salles de concert et les discothèques vont retrouver leur public

Le monde de la nuit est enfin fixé sur son sort. À partir du 30 juin, il sera possible d’assister de nouveau à un concert debout et quelques jours plus tard, le 9 juillet, il sera même autorisé à se rendre en boite de nuit. Des annonces qui marquent l’ultime étape du déconfinement et qui ont émergé lors d’une réunion à l’Élysée, lundi 21 juin, jour de la Fête de la Musique, entre Emmanuel Macron, les ministres Roselyne Bachelot et Alain Griset et les représentants des discothèques.