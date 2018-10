Comment prendre soin de nos aînés ? Une vaste consultation lancée, voici comment participer

Dépendance, isolement, emploi, accès à la santé... les défis sont de taille pour améliorer le quotidien des séniors. Mais comment faire ? Et si les bonnes idées venaient finalement de nous tous ? Tel est le but de la grande consultation lancée ce lundi par le ministère de la Santé et la plateforme citoyenne Make.org. Cette consultation vous pose une question simple: "Comment mieux prendre soin de nos aînés". La réponse doit forcément commencer par "Il faut"... ensuite, c'est à vous de jouer.





Cet appel aux bonne idées est la plus vaste consultation jamais menée en France et ses résultats devront aboutir à 10 actions "concrètes et massives" d'ici 2020.





Car la situtation des seniors n'est pas rose. En France, 1,17 millions de personnes âgées sont dépendantes. Et ce nombre ne fera qu'augmenter dans les prochaines années. On estime qu'entre 2015 et 2035, le pays comptera 5 millions de seniors supplémentaires, selon les chiffres de l'Insee. Autre chiffre, autre défi : l'emploi des séniors. En Hexagone, le taux d'inactivité explose : chez les 55-64 ans, il est de 45,1%. Sans parler de l'isolement dont souffrent 900 000 individus de 60 ans et plus, éloignés du cercle familial ou amical. Autre difficulté, et non des moindres : la fracture numérique, avec 35% des plus de 70 ans à ne pas être équipés d'internet à leur domicile. Enfin, l'accès au soin n'est pas si simple : 25% des seniors ont déjà repoussé un soin ou un achat de médicament car ils n'en avaient pas les moyens.