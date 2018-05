Comment préparer du pain à l'ancienne ?

Une équipe de TF1 s'est rendue à Villeneuve-sur-Vère pour aller à la rencontre de Benoît Fraysse, un boulanger à l'ancienne. Dans sa famille, ils sont boulangers de père en fils. La clé de son succès : il utilise toujours le vieux four à bois de son grand-père. Tous les jours, Benoît Fraysse répète les mêmes gestes pour fabriquer du pain. Et pour aller au bout de sa démarche, il a choisi de faire lui-même sa farine à partir de son propre blé.



