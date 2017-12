Comment rentrer après le réveillon de la Saint-Sylvestre ?

Le risque sera très élevé sur les routes le soir du 31 décembre. 26% des Français affirment qu'ils vont boire et conduire. Les alternatives sont pourtant nombreuses pour éviter de prendre le volant lorsqu'on a bu. Les transports en commun constituent la première solution la plus économique. Dans de nombreuses villes, notamment en Île-de-France, ils seront gratuits la nuit du 31 décembre. À Bordeaux, l'association EVA se fait une spécialité de raccompagner les noctambules trop alcoolisés. Elle propose des courses à des tarifs avantageux.



