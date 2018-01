Comment répliquer à votre ami Julien qui croit dur comme fer aux théories du complot ?

A un niveau plus global, une stratégie préventive est particulièrement approuvée par la plupart des chercheurs en pointe sur le sujet : le développement de l’esprit critique. C’est ce que Sophie Mazet a mis en place depuis 2010 via un cours dispensé dans son lycée de Seine-Saint-Denis. "Pour rétablir les faits, même en tant que citoyen, on a besoin d’avoir des armes critiques, fait-elle valoir. Et on n’est pas assez formé à cela, alors que tout le monde en a besoin."





Dans son cours, l'enseignante ne s’en prend pas directement aux théories du complot ou fake-news. "On les aborde plutôt en fin d’année, quand on a déjà appris à repérer et démonter les arguments fallacieux, les sophismes, les biais cognitifs... Les élèves sont ensuite plus à même de l'appliquer aux théories du complot." Car selon elle, les principales armes pour lutter contre les théories du complot sont "l’humilité et le manque de certitude. Comme disait le journaliste Thomas Huchon, c’est penser contre soi-même. Car à l’inverse, les conspirationnistes sont des gens qui ne doutent pas, qui prétendent savoir toute la vérité."